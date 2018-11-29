Трое жителей Комрата отравились угарным газом

Трое жителей Комрата отравились угарным газом

Трое жителей Комрата на днях получили отравление угарным газом.

По словам Александра Казака, начальника отдела пожарной безопасности УЧС Гагаузии, 12 ноября от угарного газа пострадало сразу нескольких человек, проживавших в частном доме по ул. Ленина в Комрате, передаёт gagauzinfo.md.

Трое человек получили отравления лёгкой степени. На место происшествия прибыли сотрудники «скорой помощи», но пострадавшие отказались от госпитализации, – сообщил Александр Казак.

Напомним, что 24 ноября от отравления угарным газом на рабочем месте скончался 60-летний мужчина.

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