Трое жителей Гагаузии пострадали от угарного газа

Трое жителей села Гайдар пострадали от отравления угарным газом. Инцидент произошёл 13 декабря в одном из частных домов.

От угарного газа пострадал мужчина и двое детей. Жертвы отравления были доставлены в ЦРБ Чадыр-Лунга.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что причиной отравления стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации домовой печи. Пострадавшие слишком рано закрыли задвижку на печи, сообщает gagauzinfo.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.