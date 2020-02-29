Трое заключённых и их подельник шантажировали жертв интимными фото и вымогали деньги (ФОТО)

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Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с сотрудниками прокуратуры Леова и сотрудниками НАПУ пресекли деятельность группы, члены которой шантажировали нескольких человек обнародованием фото интимного характера.

Было установлено, что несколько лиц в возрасте от 21 года до 44 лет создали ОПГ и шантажировали жертв с целью получения прибыли. Трое из членов группы отбывали наказание в тюрьмах. В социальных сетях они знакомились с потенциальными жертвами, а затем обманным путём заставляли присылать интимные фотографии или видеозаписи. Впоследствии эти материалы использовались для вымогательства денег.

Четвёртый член ОПГ находился на свободе и занимался сбором финансовых средств, полученных от жертв. Также подозреваемый передавал сообщникам в пенитенциары мобильные телефоны, сим-карты, деньги и наркотические вещества. 26 февраля были проведены обыски в двух пенитенциарных учреждениях, а также по месту жительства подозреваемого, который находился на свободе. В результате было обнаружено несколько запрещённых предметов, имеющих отношение к уголовному делу.

Находившийся на свободе член ОПГ был задержан на 72 часа. Виновным грозит тюремный срок от 7 до 10 лет.