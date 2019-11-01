Трое взрослых и ребёнок пострадали в результате ДТП с участием машины службы такси (ФОТО)

Трое взрослых и ребёнок пострадали в результате ДТП с участием машины службы такси (ФОТО)

Сегодня утром в столице произошла авария. На дороге столкнулись две легковушки, одна из которых принадлежит службе такси. Четыре человека, среди которых 13-летняя девочка, получили травмы.

ДТП произошло на улице Узинелор, передаёт publika.md. В результате дорожного инцидента медицинская помощь понадобилась обоим водителям в возрасте 23 и 25 лет, а также пассажиру такси, 22-летнему парню, и 13-летней девочке.

Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати сообщила, что, согласно предварительным данным, виновным в ДТП является таксист, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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