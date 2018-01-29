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Трое взрослых и ребёнок отравились угарным газом в Бендерах

Трое взрослых и ребёнок отравились угарным газом в Бендерах

Сегодня днём скорая помощь доставила в городскую больницу троих взрослых и ребёнка с диагнозом «отравление угарным газом».

В квартире, где жили две женщины 30-ти и 55-ти лет, а также 27-летний мужчина и 2-летний ребенок, длительное время работала бездымоходная газовая колонка. Окна жилья при этом оставались закрытыми, сообщили в МВД Приднестровья.

На данный момент состояние пострадавших улучшилось, и они уже находятся дома. В связи со случившимся МВД опубликовало ряд правил безопасности при эксплуатации газового оборудования:

– перед использованием котла или колонки проверяйте тягу в дымовом и вентиляционном каналах, используя лист бумаги;
– во время работы котла или колонки обязательно открывайте форточку;
– не включайте вытяжку, вентиляцию одновременно с работающим котлом или колонкой;
– используйте газовую колонку не более получаса.

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