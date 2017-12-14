Трое украинцев на трех BMW X5 с фальшивыми номерами пойманы на КПП Скулень

Мужчины, управлявшие недешевыми внедорожниками, прибыли на таможню 13 декабря ночью, около 02.00.

Ими оказались граждане Украины 35, 44 и 50 лет. На всех трех автомобилях были австрийские регистрационные номера, пишет today.md.

При проверке документов в отношении автомобилей у таможенников возникли подозрения. Проверив документы по базам данных, они обнаружили, что в Австрии под данными номерами зарегистрированы другие автомобили, а все документы на BMW X5 подделаны.

Поясняя ситуацию, украинцы рассказали, что приобрели автомобили от незнакомых им людей, а сертификаты о их регистрации купили у приятельницы за 2100 евро.

Пограничная полиция инициировала проверку по факту нарушения.