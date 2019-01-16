Трое учеников обокрали директора собственной школы в Слободзее

Директор школы в Слободзейском районе обратилась в милицию с заявлением о хищении денег, совершённом в начале октября прошлого года. Из оставленной без присмотра сумки 55-летней потерпевшей пропали 125 рублей ПМР. Попытки разобраться с проблемой самостоятельно не увенчались успехом.

В ходе разбирательств были установлены личности подозреваемых. Воришками оказались трое школьников – братья 11-ти, 9-ти лет и их 11-летний приятель. Все трое обучались в школе, где произошёл инцидент, пишет mvdpmr.org.

Часть украденной суммы была возвращена, а большую часть дети успели потратить. Несовершеннолетние злоумышленники поставлены на учёт в Инспекцию по делам несовершеннолетних.