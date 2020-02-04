Трое скрывавшихся от наказания осуждённых были задержаны полицейскими (ВИДЕО)

Трое скрывавшихся от наказания осуждённых были задержаны полицейскими (ВИДЕО)

Трое мужчин в возрасте от 27 до 30 лет, осуждённые в 2019 году, были задержаны полицией Оргеева. Задержание произошло в результате рейдов, проведённых 31 января.

В 2019 году районный суд Оргеева назначил задержанным наказание в виде лишения свободы на срок от года до 6 лет. Мужчин обвиняли в кражах, хулиганстве и домашнем насилии.

Осуждённые скрывались, чтобы избежать уголовного наказания. До момента задержания они находились в национальном розыске. Теперь же им предстоит ответить перед законом.

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