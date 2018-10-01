Трое румын зарезали молдавского студента в Италии

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в населенном пункте Виллорба. Там около 15 человек, граждане Молдовы и Румынии, решили устроить “холостяцкую вечеринку” своему приятелю, которому предстоит жениться. Веселье, однако, не пришлось по нраву соседям – трем румынам, живущим поблизости. Из-за шума последние начали ругаться с парнями, и, вооружившись ножами, ворвались на вечеринку.

Как пишет местная пресса, в результате инцидента погиб 21-летний гражданин Республики Молдова. Он был студентом в Италии, учебу совмещал с работой и занимался атлетикой. Еще 7 человек получили ранения различной степени тяжести, трое из которых были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.