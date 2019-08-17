Трое разбойников влезли в частный дом в Казаклии и ограбили хозяйку

Трое разбойников влезли в частный дом в Казаклии и ограбили хозяйку

Инцидент произошёл 15 августа в селе Казаклия Чадыр-Лунгского района. Трое мужчин проникли в дом 64-летней женщины и потребовали деньги, угрожая применением физического насилия.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии, похитив материальные ценности и денежные средства, злоумышленники скрылись с места преступления. После этого женщина обратилась в полицию. По факту разбоя было начато уголовное преследование.

Преступление было раскрыто по «горячим следам». Полицейским удалось идентифицировать и задержать подозреваемых.

В результате проведения мероприятий было собрано достаточно доказательств, позволяющих утверждать, что задержанные могут быть причастны также к совершению ряда других тяжких преступлений.

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