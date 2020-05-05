Трое преступников ограбили 15-летнего подростка, угрожая ему ножом (ВИДЕО)

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21-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Ботаника за ограбление несовершеннолетнего.

3 мая в парке “Валя Трандафирилор” задержанный, вместе с двумя 18-летними парнями, напал на 15-летнего юношу. Угрожая ножом, грабители отобрали мобильный телефон, рюкзак и музыкальную колонку, после чего скрылись в неизвестном направлении. Своими действиями они нанесли несовершеннолетнему материальный ущерб на сумму в 10 900 леев.

Вскоре двое подозреваемых были задержаны по горячим следам, а затем и третий нарушитель. В соответствии с действующим законодательством, им грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.

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