Трое пострадавших в ДТП на Буюканах остаются в больнице

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Три человека, пострадавшие в результате аварии на Буюканах, остаются госпитализированными. Водитель автомобиля, ставшая виновницей ДТП, скончалась сегодня в больнице.

Как сообщил заместитель директора Больницы скорой помощи Игорь Куров, в стационаре остаются трое пострадавших, а пять пациентов уже выписаны. Состояние госпитализированных – удовлетворительное, их выпишут в ближайшее время, пишет moldpres.md.

Куров отметил, что, несмотря на усилия врачей, виновница ДТП скончалась. В течение восьми дней женщина находилась в реанимации, ей провели две операции.

Авария, в результате которой множество человек получили травмы и один скончался на месте, произошла 30 сентября на Буюканах. Автомобиль модели Porsche, за рулём которого находилась женщина в состоянии опьянения, на высокой скорости врезался в троллейбус №21, вытолкнув его на тротуар.