Трое полицейских Страшен отправлены на скамью подсудимых за коррупцию

Антикоррупционная прокуратура передала в суд дело двух офицеров уголовного преследования и одного участкового офицера Инспектората полиции Страшен.

Согласно материалам дела, один из сотрудников отдела уголовного преследования через своих коллег потребовал и принял от заявителя, подозреваемого в хулиганстве, 1000 евро с целью прекращения уголовного преследования в его отношении. Обещание свое “оборотень в погонах” сдержал, закрыв уголовное дело и инициировав вместо него процедуру о правонарушении.

Обвиняемый в пассивной коррупции может быть наказан лишением свободы на срок от 3 до 7 лет и штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц, с лишением права занимать определенные государственные должности сроком от 5 до 10 лет.

Два других должностных лица обвиняются в активной коррупции. Если их признают виновными, они могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до 6 лет со штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц.

Следует отметить, что обвиняемые полностью признали свою вину и сотрудничали с органом уголовного преследования.