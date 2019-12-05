Трое полицейских предстанут перед судом за пассивную коррупцию

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Сегодня Антикоррупционная прокуратура объявила о передаче в суд уголовных дел на имена трёх сотрудников полиции, незаконно получивших суммы в размере от 200 евро до 7 500 леев. Инциденты произошли в Бельцах и Окнице.

В первом случае двое полицейских из Бельц получили 200 евро, пообещав мужчине закрыть дело о хулиганстве. 21 октября старший офицер одного из отделений полиции Бельц получил взятку от гражданина, совершившего хулиганский поступок.

В случае обвинительного приговора полицейским грозит штраф в размере от 50 000 до 100 000 леев с лишением права работать в органах МВД на срок до 5 лет.

Во втором случае правоохранители установили, что начальник одного из секторов полиции в Окнице потребовал от гражданина 7 500 леев. Взамен он пообещал “закрыть глаза” на то, что мужчина копал колодцы без разрешающих документов, а также некачественно отремонтировал колодец в одном из населённых пунктов.

23 октября полицейский был задержан сотрудниками НАЦ. Согласно закону, за пассивную коррупцию ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, штраф в размере от 200 000 до 300 000 леев и лишение права работать в органах МВД на срок от 5 до 10 лет.