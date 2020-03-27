Трое пограничников и двое спасателей заразились коронавирусом

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Пятеро сотрудников МВД заразились коронавирусом. Об этом в рамках передачи на одном из телеканалов сообщил министр внутренних дел Павел Войку.

По словам главы МВД, речь идёт о трёх сотрудниках Пограничной полиции и двух спасателях Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Два из этих случаев были подтверждены вчера, 26 марта. Кроме того, Войку сообщил, что 178 сотрудников МВД находятся сейчас на самоизоляции, передаёт unimedia.info.

– Было подтверждено ещё два случая. В общей сложности, пятеро наших коллег инфицированы коронавирусом. Ещё двое наших сотрудников сдали тесты и ждут результатов. Многие наши сотрудники из Кагула находятся на самоизоляции, – отметил Войку.

Напомним, что на сегодняшний день в Молдове подтверждено 177 случаев коронавируса. Зарегистрирована и вторая смерть. Речь идёт о 79-летнем медицинском работнике.

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