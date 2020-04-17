Трое подростков вломились в магазин и украли сигареты на 8 000 леев (ВИДЕО)

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Трое несовершеннолетних жителей Яловенского района были задержаны сотрудниками полиции сектора Центр за кражу табачных изделий на 8 000 леев.

Злоумышленники проникли в магазин, повредив входную дверь, и украли 25 блоков сигарет. Их действия попали на камеры видеонаблюдения, установленные в магазине. Стоит отметить, что несовершеннолетние ранее уже попадались в руки правоохранителей за подобные деяния.

Правонарушителей нашли в доме одного из ребят. Там же были обнаружены и изъяты украденные сигареты.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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