Трое подростков попытались угнать авто, но были пойманы столичной полицией (ВИДЕО)

Трое подростков попытались угнать авто, но были пойманы столичной полицией (ВИДЕО)

Трое молодых людей попытались угнать машину ради развлечения, но были пойманы полицейскими. Инцидент произошёл на днях в секторе Телецентр.

Заметили автомобиль, который передвигался странным образом. Водитель попытался скрыться от полиции, но нам удалось заблокировать ему проезд, – рассказал один из полицейских.

Задержанными оказались 19-летний и двое 17-летних юношей, пишет publika.md. Один из парней признал вину.

Машина не была заперта. Я сказал своему другу, что не стоит этого делать, но он не слушал меня. Мы просто хотели повеселиться 23 февраля, – объяснил один из задержанных парней.

Владелец авто находился дома во время угона. Преступников он не знал.

Трое молодых людей являются жителями столицы. В случае признания их виновными, юношам грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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