Трое подростков попытались угнать авто, но были пойманы столичной полицией (ВИДЕО)

0

Трое молодых людей попытались угнать машину ради развлечения, но были пойманы полицейскими. Инцидент произошёл на днях в секторе Телецентр.

Заметили автомобиль, который передвигался странным образом. Водитель попытался скрыться от полиции, но нам удалось заблокировать ему проезд, – рассказал один из полицейских.

Задержанными оказались 19-летний и двое 17-летних юношей, пишет publika.md. Один из парней признал вину.

Машина не была заперта. Я сказал своему другу, что не стоит этого делать, но он не слушал меня. Мы просто хотели повеселиться 23 февраля, – объяснил один из задержанных парней.

Владелец авто находился дома во время угона. Преступников он не знал.

Трое молодых людей являются жителями столицы. В случае признания их виновными, юношам грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.