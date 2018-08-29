Трое подростков, подозреваемых в автокраже в столице, попали в руки полиции (ВИДЕО)

Они ещё не достигли совершеннолетия, но они уже могут быть привлечены к ответственности. Речь идёт о трёх подростках в возрасте 15 и 16 лет, которых задержали по подозрению в краже имущества из автомобиля.

Согласно полученным данным, инцидент произошёл вчера ранним утром, приблизительно в 04.00, в столичном секторе Центр, передаёт canal3.md. Незаконные действия заметил случайный свидетель, который вызвал полицию. На место происшествия прибыл батальон патрулирования и оперативного реагирования, которым после показаний свидетеля удалось быстро задержать подозреваемых.

Трое подростков были задержаны и сопровождены в Инспекторат полиции. При них были найдены два мобильных телефона и видеорегистратор – имущество, которое, по всей вероятности, было украдено. Несовершеннолетние признали свою вину.

Правоохранительные органы расследуют это дело.