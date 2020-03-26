По громкому делу об изнасиловании школьницы из Твардицы арестованы трое

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Трое 17-летних парней арестованы на 30 суток за действия сексуального характера и попытку изнасилования 16-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.



Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 марта в Твардице. Всё это время расследованием занимался Инспекторат полиции Тараклии, однако вчерашним решением генерального прокурора дело было передано Главному управлению уголовного розыска под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Накануне трое подозреваемых были задержаны, а сегодня, 26 марта, прокуроры предъявили им обвинение и ходатайствовали в суде о вынесении меры пресечения в виде ареста на 30 суток.

Для накопления доказательной базы правоохранители провели обыски в домах подозреваемых, а также направили некоторые материалы на экспертизу. Также по факту случившегося будут заслушаны свидетели.

За попытку изнасилования и насильственные действия сексуального характера законодательство предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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