Трое мужчин украли с территории столичного предприятия металлолом: их задержала полиция (ВИДЕО)

Трое мужчин украли с территории столичного предприятия металлолом: их задержала полиция (ВИДЕО)

Трое мужчин из Сорокского и Сынжерейского районов были задержаны правоохранителями за кражу металлолома на сумму 5 200 леев с территории компании, расположенной в столичном секторе Ботаника.

Согласно имеющейся информации, подозреваемые тайно проникли на территорию компании и похитили металлические элементы, а затем скрылись в неизвестном направлении. Впоследствии полиция обнаружила украденное в автомобиле SEAT, на котором передвигались злоумышленники. Автомобиль, в котором находился украденный металлолом, был конфискован.

Подозреваемые в настоящее время находятся под следствием. Согласно действующему уголовному законодательству, им грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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