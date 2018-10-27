Трое мужчин из Окницы могут сесть в тюрьму на 7 лет за кражу 4 леев (ВИДЕО)

Они предприняли неудачную попытку ограбить женщину.

Инцидент произошёл несколько дней назад в городе Фрунзэ Окницкого района, передаёт canal3.md. Трое мужчин незаконно проникли в дом жертвы. Хозяйка жилья сразу догадалась о мотивах хулиганов и немедленно вызвала полицию. Грабители угрожали женщине физической расправой, но в конечном итоге забрали найденные 4 лея и сбежали.

Полиции быстро удалось идентифицировать личности подозреваемых и определить их местонахождение. Вскоре трое мужчин в возрасте от 35 до 41 года были задержаны.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 7 лет лишения свободы.