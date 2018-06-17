Трое молодых парней едва не погибли, перевернувшись в фургоне (ФОТО)

Молодые люди получили многочисленные ранения после того, как их автомобиль, врезавшись в дерево, перевернулся.

Авария произошла в субботу, 16 июня, приблизительно в 18:20 на улице Мештерул Маноле, в Кишинёве, пишет unimedia.md. Согласно переданным данным, за рулём фургона находился 35-летний мужчина. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на обочину и, врезавшись в дерево, перевернулся.

В машине также находилось двое пассажиров – молодые люди 20 и 23 лет. Все трое пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени.

Обстоятельства происшествия выясняются.