Трое молодых людей умерли за столом, отравившись неизвестным веществом

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Три трупа были найдены минувшей ночью за столом в доме муниципия Хынчешты. По данным полиции, речь идёт о двух мужчинах 25 лет и одной 21-летней девушке.

Пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Мариана Бециву сообщила, что трупы были найдены в доме отца одного из погибших. На телах не были найдены следы насильственной смерти, передаёт deschide.md.

– Молодые люди употребляли спиртные напитки и продукты. В данном случае речь идёт об отравлении неизвестным веществом. Тела будут направлены на экспертизу, в результате которой будет определена точная причина смерти, – сообщила Бециву.

Известно, что один из погибших недавно вернулся из-за границы, где работал, второй – работал таксистом в Хынчештах, а девушка была диспетчером в компании такси.