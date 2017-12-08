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Трое молодых людей промышляли кражей топлива из цистерны на автозаправке (ФОТО)

Трое молодых людей промышляли кражей топлива из цистерны на автозаправке (ФОТО)

Незадачливые воришки были пойманы полицией «с поличным».

Ночью 8 декабря экипаж патрульной полиции проезжал возле автозаправки, расположенной в Сынжерейском районе. Увидев возле нее два припаркованных автомобиля марок Volkswagen Golf и «ВАЗ», а также группу людей, погружавших в них канистры, полицейские остановились и решили провести проверку, пишет tv8.md.

Завидев их, молодые люди принялись бежать, однако были быстро пойманы. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в канистрах находится топливо, которое злоумышленники незаконно сливали из цистерны автозаправки.

Подозреваемыми оказались молодые люди в возрасте от 24 до 30 лет, уроженцы Единецкого района. Они были задержаны, и могут быть наказаны штрафом в размере до 67 500 леев либо лишением свободы на срок до 4 лет.

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