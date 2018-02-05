Трое молодых людей напали посреди улицы в Кишиневе на прохожую (ВИДЕО)

Преступникам грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

Столичная полиция установила личности и задержала трех подозреваемых в ограблении 21-летней девушки в тот момент, когда она шла по столичной улице Николая Тестимициану. Жертва сообщила правоохранительным органам о том, что у нее украли кошелек с 1200 леями, личные документы и телефон марки “Iphone”.

Как оказалось, подозреваемым от 20 до 23 лет, это уроженцы Хынчештского и Оргеевского районов. Согласно законодательству, им грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

Изъятые у них ценности будут возвращены ограбленной девушке.