Трое молдаван предъявили на границе недействительные документы

Двое из них хотели пересечь границу Румынии по фальшивым водительским удостоверениям, а у третьего не оказалось нужной категории для вождения микроавтобуса.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии, первый случай был зарегистрирован на КПП Стынка, когда контроль проходил 44-летний гражданин Молдовы. Мужчина, находившись за рулём микроавтобуса с номерными знаками РМ, предъявил пограничникам своё водительское удостоверение категории «А» и «С». Однако в документе не оказалось категории «В», которая даёт право находиться за рулём микроавтобуса.

Второй инцидент случился на том же пропускном пункте, когда пограничная полиция проводила контроль рейсового автобуса, направлявшегося в Германию. Представители правоохранительных органов обнаружили у одного из пассажиров, 22-летнего гражданина Молдовы, водительское удостоверение, которое на вид казалось фальшивым. Дополнительная проверка на специальном приборе подтвердила подозрение.

Третий случай произошёл на КПП Албица, когда контроль проходил 26-летний молдаванин, управлявший автомобилем Volkswagen Sharan, зарегистрированным в Чехии. После того, как мужчина предъявил своё удостоверение личности, выданное молдавскими властями, было обнаружено, что документ является сфальсифицированным.

Сотрудники Пограничной полиции проводят расследование в связи с выявленными фактами фальсификации документов.