Трое молдаван попытались пересечь границу на изъятых из движения авто (ВИДЕО)

Трое молдаван попытались пересечь границу на изъятых из движения авто (ВИДЕО)

Троих граждан Молдовы задержали сотрудники румынской пограничной полиции. Задержанные попытались пересечь границу на автомобилях, изъятых из эксплуатации.

Инцидент произошёл 24 июля в пункте пропуска “Албица”, пишет canal3.md. Двое граждан находились за рулём автомобилей с прицепами, на которых перевозились другие авто. Третий гражданин Республики Молдова управлял автомобилем Mercedes.

Удалось установить, что два прицепа были изъяты из движения властями Люксембурга, а Mercedes – властями Голландии. Транспортные единицы были задержаны на территории пункта пропуска, а нарушителям выписан штраф.

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