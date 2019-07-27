Трое молдаван попытались пересечь границу на изъятых из движения авто (ВИДЕО)

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Троих граждан Молдовы задержали сотрудники румынской пограничной полиции. Задержанные попытались пересечь границу на автомобилях, изъятых из эксплуатации.

Инцидент произошёл 24 июля в пункте пропуска “Албица”, пишет canal3.md. Двое граждан находились за рулём автомобилей с прицепами, на которых перевозились другие авто. Третий гражданин Республики Молдова управлял автомобилем Mercedes.

Удалось установить, что два прицепа были изъяты из движения властями Люксембурга, а Mercedes – властями Голландии. Транспортные единицы были задержаны на территории пункта пропуска, а нарушителям выписан штраф.