Трое молдаван, подозреваемых в сутенёрстве и краже, были экстрадированы из Украины на родину

Они незаконно пересекли госграницу, чтобы избежать ответственности за инкриминируемые им преступления, в связи с чем были объявлены в международный розыск.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, в результате сотрудничества с украинскими властями 30-летний гражданин Молдовы, обвиняемый в склонении к проституции, был арестован на территории соседней страны. Процедура выдачи арестанта молдавским органам власти происходила 5 июня на КПП Паланка. Согласно материалам дела, представители Центра борьбы с торговлей людьми начали уголовное преследование в его отношении ещё в 2016 году.

Мужчина был помещён под предварительный арест. Если суд признает его виновным, то обвиняемому грозит штраф в размере от 650 до 1350 условных единиц или лишение свободы от 2 до 5 лет.

Ещё одна процедура выдачи молдавским властям подозреваемых состоялась на КПП Тудора. Согласно переданной информации, двое несовершеннолетних граждан Молдовы 16 и 17 лет были объявлены в розыск после совершённой ими кражи в Штефан-Водэ. В ходе расследования полиция выяснила, что двое местных жителя обчистили домовладение, а после незаконно пересекли государственную границу и пытались избежать наказания, скрывшись на территории Украины.

Впоследствии подозреваемые были арестованы органами правопорядка соседней страны и экстрадированы на родину. В их отношении возбуждено уголовное преследование в условиях свободы.