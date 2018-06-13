Трое молдаван незаконно перевозили на лодке товар из Украины на 1 миллион леев (ФОТО)

Органы правопорядка задержали трех подозреваемых в контрабанде товаров широкого потребления, незаконно ввезённых в страну через зону зелёной границы.

По данным Таможенной службы, подозреваемые приобретали товары в Одессе на рынке «7 километр» и на рынке в Черновцах, после чего ввозили их в страну с помощью лодки. Документирование этого дела длилось около четырех месяцев. За этот период было собрано достаточно доказательств относительно участия подозреваемых в инкриминируемых им действиях.

Подозреваемые были пойманы с поличным во время очередной перевозки товаров через реку Днестр, маршрут отслеживался с помощью специальных технических средств. После этого сотрудники Таможенной службы, которое всё время находились в засаде в населенном пункте Кодрены Окницкого района, задержали три автомобиля. В них были обнаружены различные незадекларированные товары: обувь, одежда, предметы личной гигиены, а также лодка, используемая для их транспортировки. Стоимость всей контрабандной партии достигает 1 миллиона леев.

Все члены преступной группировки были задержаны на 72 часа, а впоследствии помещены под предварительный арест на 30 дней. Если их признают виновными, мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.