Трое граждан Молдовы погибли в страшном ДТП в Виннице (ФОТО)

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Страшная авария произошла сегодня утром в украинском городе Винница. В результате ДТП скончались трое граждан Молдовы, ещё трое наших соотечественников были госпитализированы с различными травмами.

Согласно полученной информации, микроавтобус, в котором находилось 12 пассажиров из Молдовы, врезался в стоящую на обочине фуру марки «DAF». По словам пресс-секретаря полиции Винницкой области, 28-летний водитель микроавтобуса «Volkswagen» не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП.

В результате полученных травм на месте скончались трое пассажиров, среди которых 26-летняя женщина и 43-летний мужчина. Личность третьего погибшего пока не установлена, пишет vn.20minut.ua. Ещё троих пассажиров в возрасте 24 года, 28 и 58 лет госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Все потерпевшие – граждане Молдовы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям РМ, в связи с данным инцидентом была создана кризисная ячейка для оказания помощи гражданам Молдовы, пострадавшим в ДТП. Сформированная кризисная ячейка будет следить за ситуацией и принимать решения о транспортировке тел погибших на родину. Сотрудники ГИЧС также перевезут пострадавших в результате ДТП.

В связи с данным инцидентом была открыта горячая линия. Родственники и близкие пострадавших могут звонить по номеру 022 78 -50 -32, чтобы получить дополнительную информацию.