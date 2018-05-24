Трое детей пострадали в серьезной аварии в Рыбнице (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие с участием пятерых рыбничан произошло на пересечении улиц Комсомольской и Гагарина.

Выезжая на перекрёсток, 31-летняя горожанка, находясь за рулём Nissan, не выполнила требование дорожного знака «Уступите дорогу». Произошло столкновение с автомобилем марки Honda под управлением 35-летнего мужчины. В обеих машинах находились дети.

В результате ДТП водители транспортных средств не пострадали. Троих несовершеннолетних в Центральную районную больницу доставила скорая помощь. Следовавшие в автомобиле Honda 13-летний мальчик и 8-летняя девочка с травмами различной степени тяжести госпитализированы соответственно в травматологическое и детское отделения. 9-летний пассажир Nissan направлен на амбулаторное лечение с диагнозом «Закрытая черепно-мозговая травма».

По факту аварии проводится разбирательство.