Трое детей пострадали в серьезной аварии в Рыбнице (ФОТО)

Трое детей пострадали в серьезной аварии в Рыбнице (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие с участием пятерых рыбничан произошло на пересечении улиц Комсомольской и Гагарина. 

Выезжая на перекрёсток, 31-летняя горожанка, находясь за рулём Nissan, не выполнила требование дорожного знака «Уступите дорогу». Произошло столкновение с автомобилем марки Honda под управлением 35-летнего мужчины. В обеих машинах  находились дети.

В результате ДТП водители транспортных средств не пострадали. Троих несовершеннолетних в Центральную районную больницу доставила скорая помощь. Следовавшие в автомобиле Honda 13-летний мальчик и 8-летняя девочка с травмами различной степени тяжести госпитализированы соответственно в травматологическое и детское отделения. 9-летний пассажир Nissan направлен на амбулаторное лечение с диагнозом «Закрытая черепно-мозговая травма».

По факту аварии проводится разбирательство.

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