Трое детей пострадали в аварии в Тирасполе (ФОТО)

Трое детей пострадали в аварии в Тирасполе (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Шевченко и Карла Либкнехта.

Управляя автомобилем Mazda, 33-летняя жительница села Ивановка Рыбницкого района не выполнила требование дорожного знака «Движение без остановки запрещено». На перекрёстке произошло столкновение с внедорожником Toyota.

В легковой машине находились две семьи – две женщины и 6 детей. Они возвращались с отдыха домой. В результате ДТП трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Две 9-летние девочки и мальчик четырёх лет проходят лечение в хирургическом отделении Республиканского центра матери и ребёнка.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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