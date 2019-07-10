Трое членов Высшего совета прокуроров требуют созвать заседание органа

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Трое членов потребовали созвать заседание ВСП. Речь идёт о министре юстиции Олесе Стамате, академике Ионе Гучак и профессоре Думитру Пулбере.

По словам Иона Гучак, требуется позиция Высшего совета прокуроров “по темам, которые обсуждаются сегодня в обществе”. У секретариата совета есть 10 дней, чтобы организовать заседание, передаёт ipn.md.

– Я понял, что заседание будет организовано, готовится повестка дня. Вероятно, мы будем проинформированы дополнительно, – прокомментировал Ион Гучак.

9 июля парламент констатировал отсутствие условий назначения на должность и рекомендовал президенту издать указ о прекращении служебных отношений генерального прокурора Эдуарда Харунжена. Согласно ст. 125 Конституции, генеральный прокурор может быть отправлен в отставку указом президента по предложению Высшего совета прокуроров, пишет источник.