Трое без документов задержаны при попытке незаконно пересечь границу

Трое без документов задержаны при попытке незаконно пересечь границу

Сотрудники Пограничной полиции на КПП “Тудора” задержали гражданина Молдовы и двух граждан Украины без документов, удостоверяющих личность. Задержанные решили ночью незаконно пересечь границу, чтобы навестить родственника, проживающего на территории Молдовы.

Инцидент был зарегистрирован вчера, 10 октября, в направлении “Паланка-Удобное”. Сотрудникам Пограничной полиции удалось задержать двух мужчин и женщину, которые признались в том, что хотели попасть в Молдову незаконным способом. В отсутствие документов они решили обойти пункт пропуска.

Обстоятельства инцидента выясняются. Если вина задержанных будет установлена, им грозит штраф в размере до 750 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов или тюремное заключение на срок до 2 лет.

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