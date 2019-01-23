Трём жителям Рыбницы, застрявшим на авто в снегу, понадобилась помощь спасателей (ФОТО)

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За прошедшие сутки сотрудники ГИЧС в Приднестровье пришли на выручку трём водителям, застрявшим на дороге. Причиной всех происшествий стали неблагоприятные погодные условия.

Накануне вечером в Рыбнице забуксовал нагруженный металлом “КамАЗ”. Автомобиль, направлявшийся из Тирасполя в сторону Молдавского металлургического завода, не смог самостоятельно одолеть подъём. Используя специализированную технику, спасатели отбуксировали большегруз в нужном направлении, пишет mvdpmr.org.

Немногим позже автомобиль марки DAF, следовавший по направлению к Тирасполю, не смог самостоятельно преодолеть возвышенность. Водитель принял решение вернуться. Спасателям пришлось перекрыть проезжую часть и помочь мужчине развернуть грузовик.

Этим же вечером житель Рыбницы на автомобиле Mercedes забуксовал на подъёме и скатился в кювет. Спасателям удалось вытянуть застрявшую иномарку и отбуксировать на проезжую часть, после чего автомобиль продолжил движение.