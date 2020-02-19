Трём гражданам Молдовы грозит уголовная ответственность за использование поддельных документов

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Пограничники обнаружили три поддельных документа: два удостоверения личности и одно водительское. Молодые люди, у которых были найдены фальсификаты, признались, что приобрели документы у неизвестных людей за деньги.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, первый инцидент был зарегистрирован на КПП «Скулень». В кармане жителя села Сипотень Каларашского района было обнаружено румынское удостоверение личности с признаками фальсификации. 31-летний нарушитель признался, что заказал у незнакомого человека документ, заплатив ему за это 2 000 леев. На его основании он хотел трудоустроиться в Германии.

Ещё один фальшивый документ был найден пограничниками на КПП «Леушень». Житель Рыбницы предъявил полицейским удостоверение личности, на котором отсутствовали защитные элементы. Нарушитель признался, что заплатил за документ 300 евро.

Пограничники КПП «Кагул» нашли у 19-летнего гражданина Молдовы поддельное румынское водительское удостоверение. Документ был получен незаконным путём – парень заплатил за него 150 евро.

Все фальшивые документы были отправлены на экспертизу. Обстоятельства выясняются.