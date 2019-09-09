Трёх пассажиров автобуса рейса Кишинёв-Клуж поймали на таможне с крупной партией сигарет и анаболиков (ФОТО)

Трёх пассажиров автобуса рейса Кишинёв-Клуж поймали на таможне с крупной партией сигарет и анаболиков (ФОТО)

Таможенники контрольно-пропускного пункта «Албица» обнаружили 10 000 незадекларированных сигарет и анаболики из списка запрещённых веществ стоимостью 39 000 румынских леев, которые везли в личных багажах трое мужчин, граждане двух стран – Молдовы и Румынии.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии, инцидент произошёл в конце прошлой недели на КПП «Албица». Контроль на въезд в Румынию проходили трое мужчин, пассажиры рейса Кишинёв-Клуж в возрасте от 31 до 47 лет. В ходе проверки в их чемоданах были найдены незадекларированные сигареты на 2 500 румынских леев и анаболические вещества (4 216 таблеток и 727 ампул).

Контрабанда была изъята. Нарушителям был наложен штраф в размере 5 000 леев за контрабанду сигарет и 33 000 – за контрабанду анаболиков.

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