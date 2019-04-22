Трёх граждан Молдовы лишили права на въезд в соседнюю страну из-за георгиевских ленточек (ФОТО)

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Найденные украинскими таможенниками георгиевские ленточки стали причиной запрета на въезд на территорию Украины для трёх граждан Молдовы.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции Украины, инциденты были зарегистрированы в пунктах пропуска «Кучурган-авто», «Старокозаче» и «Могилив-Подольський-авто». В автомобилях трёх граждан Молдовы и одного гражданина Болгарии нашли георгиевские ленточки, которые запрещены на территории соседней Украины. В связи с этим наши соотечественники и гражданин Болгарии получили запрет на въезд на территорию Украины на 3 года.

Напомним, что аналогичный случай произошёл в середине апреля на контрольно-пропускном пункте «Виноградовка» Одесской области. Таможенная служба Украины запретила гражданину Молдовы въезд в страну на 3 года из-за найденной в его автомобиле георгиевской ленточки.

Напомним, что в 2017 году статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях была дополнена ещё одним пунктом, согласно которому публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты либо ее изображения влекут наложение штрафа с конфискацией георгиевской ленты или предметов, которые содержат ее изображение.