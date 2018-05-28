Тряхнём стариной!

Игры нашего детства

Покажем детям, как и во что надо играть. Ведь это целая жизнь – игры. Для нового поколения неизведанная.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОЛОНТЕРЫ, желающие поделиться своими навыками с подрастающим поколением.

Место встречи, ДК Профсоюзов, выбрано не случайно. МОЗАИКА ДОЛЖНА БЫТЬ СОХРАНЕНА! Так мы привлекаем внимание к ней, а заодно встречаемся с приятными людьми и в удовольствие проводим время.

Планируется много музыки, танцев и других развлечений. Но самое главное – мы сыграем вместе с детками в игры нашего детства.

Приходите всей семьёй, будет весело!