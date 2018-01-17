Трижды менявшего личность молдаванина схватили на польской границе

На соотечественника заведено пять уголовных дел.

Молдаванин 24 лет задержан на польской границе по подозрению в совершении серии ограблений. Молодой человек трижды менял личность, чтобы избежать наказания. На уроженца нашей страны в Польше заведено пять уголовных дел, сообщает unimedia.info.

Во время задержания подозреваемый не оказал сопротивление. Прокуратура выдала на имя молдаванина трехмесячный орден на арест.

Ранее гражданин Молдовы пропал на российско-финской границе.