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Трижды менявшего личность молдаванина схватили на польской границе

Трижды менявшего личность молдаванина схватили на польской границе

На соотечественника заведено пять уголовных дел.

Молдаванин 24 лет задержан на польской границе по подозрению в совершении серии ограблений. Молодой человек трижды менял личность, чтобы избежать наказания. На уроженца нашей страны в Польше заведено пять уголовных дел, сообщает unimedia.info.

Во время задержания подозреваемый не оказал сопротивление. Прокуратура выдала на имя молдаванина трехмесячный орден на арест.

Ранее гражданин Молдовы пропал на российско-финской границе.

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