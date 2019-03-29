Трижды лишённый прав рыбничанин вновь попался пьяным за рулём

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Уголовная ответственность грозит 47-летнему рыбничанину за пьяное вождение. 28 марта автоинспекторы остановили автомобиль марки Audi, который двигался, виляя из стороны в сторону. От водителя исходил резкий запах спиртного. Его отстранили от управления и доставили на освидетельствование.

Обследование подтвердило, что мужчина находился в состоянии опьянения. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что он уже трижды привлекался к ответственности за пьяное вождение. В апреле 2007 года мужчина был лишён права управления транспортными средствами на год. В сентябре 2008 года было выявлено повторное нарушение и назначено аналогичное наказание. В июне 2018 года за управление автомобилем в состоянии опьянения нерадивого водителя лишили прав уже на 2 года.

Но это не остановило мужчину, и он вновь сель за руль нетрезвым. Сейчас в отношении нарушителя рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.