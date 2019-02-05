Трином олигархов пошел в атаку, – политолог

У вас есть еще вопросы, кто реальная ОППОЗИЦИЯ в этой стране? Есть вопросы, кого на самом деле боятся демократы?

Напомним, что в 2014 году ДПМ запустила два клона: Партию коммунистов реформаторов (4.92%) и Блок “За Таможенный союз” (3.45%).

Они украли 8% голосов у ПКРМ и ПСРМ, позволив Демпартии сохранить власть!

ВНИМАНИЕ: В 2014 году в Блок “За Таможенный союз входила ПАРТИЯ РЕГИОНОВ! Сегодня эти лакеи опять решили украсть у наших граждан будущее! Эта партия ежедневно атакует только ПСРМ! Ни слова о ДПМ!

Ее лидер сбежал из России из-за проблем с правосудием, пытается обмануть граждан Молдовы, что никакой амнистии нет и не будет!

Кстати, Илану Шору запретили въезд в Россию. Случайность?

Одновременно по левому полю запустили ПКРМ и партию “ШОР”. У “ШОР” также красный и белый цвета, тот же формат газет, передач ТВ, те же посылы.

ПКРМ, ШОР и Партия регионов каждый день атакуют только ПСРМ! ПКРМ, ШОР и Партия регионов ни слова не говорят о ДПМ и Плахотнюке.

Главная задача ДПМ – создать властный ТРИНОМ, состоящий из 3 олигархических партий: ДПМ, ПКРМ, партии “ШОР”. Но вся власть будет в руках ДПМ. После выборов все депутаты ПКРМ и “ШОР” тут же перейдут во фракцию ДПМ, как это было в 2016 году.

Власть ДПМ станет еще сильней, еще авторитарней. Ведь до сих пор они делили власть внутри АЕИ. Даже сегодня им приходится иногда считаться с группой Лянкэ, которому дали Минобороны, должность вице-премьера.

После февральских выборов они не будут считаться ни с кем! И главное – не будут считаться с гражданами.

Вывод – ни одного голоса ТРИНОМУ олигархов!