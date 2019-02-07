Трином ДПМ-ПКРМ-ШОР хочет исключить ПСРМ с выборов и устранить президента, – политолог

5 февраля ШОР потребовал от ЦИК наказать ПСРМ за «получение косвенной поддержки из-за рубежа».

7 февраля еще один лакей ДПМ, Калинин, бежавший из Москвы из-за проблем с юстицией, потребовал снять ПСРМ с выборов по причине «финансирования из-за рубежа». Якобы, Додон привез самолетом $20 млн для финансирования ПСРМ!

Абсурд понимаете? «Друг России» обвиняет Россию во вмешательстве в выборы!

Ждем новых требований от других лакеев: НЛП (Павличенко), Антимафия (Мокану) и т.д.

Все эти «обвинения» прислуги ДПМ тут же были безжалостно распиарены всеми СМИ ДПМ: Прайм, Публика, Канал 2, Канал 3, СТС…

У вас еще есть вопросы, кого боятся демократы? У вас есть еще сомнения, чего добивается олигархический картель ДПМ-ПКРМ-ШОР?

Понимая, что ПСРМ может победить, они хотят исключить ее из гонки! И одновременно готовят почву для импичмента президенту!

Кстати, 31 января 2019 года Калинин призвал граждан Молдовы в России не верить миграционной амнистии!! И это несмотря на официальные заявления МВД, ФМС России!

Почему Калинин пошел на эту мерзость?

Ответ прост. Если в РМ вернутся все 170.000 граждан, которые попадают под амнистию, ПСРМ может набрать 60-70% голосов! А это значит, что ДПМ потеряет власть.

6 февраля ПКРМ потребовала провести аудит ремонта здания президентуры, которую Воронин сдал на милость погромщиков. То есть, лакей демократов обвиняет президента Турции Эрдогана в коррупции. Ведь денег в президентуру не поступало! Ремонт проводила турецкая компания, по турецкому плану. Вот так демократы отвечают Эрдогану.

Заметьте – лакеи атакуют исключительно ПСРМ. Каждый день, каждый час. Про ДПМ – ни слова! Про ее схемы – ни слова. Все беззакония ДПМ причисляют ПСРМ!

P.S. Кстати, а Воронин не желает потребовать аудита ремонта парламента и Генпрокуратуры, который, по некоторой информации, провела фирма Олега Воронина?