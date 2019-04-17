Тридцать банок компота, бидон, стиральная машина и насос стали добычей воров в Приднестровье

Тридцать банок компота, бидон, стиральная машина и насос стали добычей воров в Приднестровье

Кражу, совершённую в 2018 году, раскрыли григориопольские милиционеры. В селе Красная Горка с территории частного дома, расположенного на улице Пушкина, злоумышленники похитили тридцать 3-литровых банок с компотом, 60-литровую пластиковую бочку, 40-литровый алюминиевый бидон, а также стиральную машину-полуавтомат и глубинный насос «Электромаш». Причинённый материальный ущерб превысил сумму 7000 рублей ПМР.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, как пояснил 36-летний потерпевший, почти полгода он со своей супругой находился за пределами Приднестровья. Вернувшись, увидел, что на территории его домовладения кто-то похозяйничал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковый выяснил, что к хищению причастен сосед заявителя, 68-летний пенсионер, и его 58-летний приятель, житель города Григориополь. Похищенное найдено. Проводится доследственная проверка.

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