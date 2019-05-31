Три землетрясения произошли в течение часа вблизи Молдовы

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Три землетрясения произошли в ночь на пятницу, 31 мая, в сейсмоактивной зоне Вранча, которая находится вблизи Молдовы. Такие данные предоставил Национальный институт исследований и разработок по физике Земли Румынии.

Первый толчок магнитудой 2,6 балла ощущался в 0.18 в округе Вранча. Его глубина составила 122 км. Второй толчок с такой же магнитудой произошёл в округе Бузэу в 1.25. Его глубина составила 114 км, передаёт protv.md.

Стоит отметить, что во вторник в зоне Вранча также произошло 3 землетрясения, а в воскресенье – 4 землетрясения с магнитудой 4,1 балл. В Румынии самое мощное в этом году землетрясение произошло 9 января. Его магнитуда составила 4,4 балла.