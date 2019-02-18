Три убийства и 18 преступлений сексуального характера совершили несовершеннолетние в 2018 году

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Всего в 2018 году прокуратура возбудила 688 уголовных дел в отношении несовершеннолетних, что на 110 уголовных дел меньше по сравнению с 2017 годом.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры РМ, основная часть преступлений, совершённых несовершеннолетними в 2018 году, относится к категории преступлений против собственности. Так, было возбуждено 440 дел данной категории по сравнению с 555 делами, совершённых в 2017 году. Всё чаще несовершеннолетние совершают преступления, которые затрагивают жизнь и здоровье человека. Так, в 2018 году было зарегистрировано 3 убийства, 18 преступлений сексуального характера и 4 случая умышленного нанесения телесных повреждений.

Проблема детей, свершающих преступления до наступления возраста уголовной ответственности, становится тревожной. Так в прошлом году было зафиксировано 88 таких преступлений, в 57 из них несовершеннолетние совершили преступления повторно. За отчётный период было задержано 49 несовершеннолетних, а превентивные меры в форме ареста было применено в отношении 35 несовершеннолетних. Прокуроры завершили 650 уголовных преследований, связанных с несовершеннолетними, 491 из них были переданы в суд, а 129 дел были прекращены в связи с примирением сторон.

По данным прокуратуры, преступность среди несовершеннолетних во многом обусловлена ​​отсутствием надзора со стороны родителей или опекунов, окружением и условиями, в которых воспитываются дети, деградацией моральных и духовных ценностей. Негативное влияние на психоэмоциональное состояние ребенка оказывает также информация, которая отражает сцены насилия и жестокости, неконтролируемый доступ в Интернет, фильмы и передачи, которые пропагандируют насилие. Все это, по мнению специалистов, может повлечь преступность среди несовершеннолетних, побудить несовершеннолетних к совершению антиобщественных действий.