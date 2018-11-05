Три разлагающихся трупа были найдены в одной из квартир на Рышкановке

Три разлагающихся трупа нашли сотрудники полиции минувшим вечером в одной из квартир жилого дома на улице Мирон Костин столичного сектора Рышкановка. Соседи вызвали полицию после того, как почувствовали в подъезде дома неприятный запах.

По словам заместителя главы столичной полиции Силвиу Мушук, на место происшествия была направлена оперативная группа ИП Рышкановки, а также судмедэксперт, которые обнаружили три трупа, находящихся в процессе разложения, пишет Deschide.md.

– Речь идёт о трупах двух мужчинах приблизительно 35 и 50 лет, а также о трупе женщины в возрасте около 35 лет. На их телах не было обнаружено следов насильственной смерти. Полицию вызвали соседи после того, как почувствовали в доме неприятный запах, – сообщил он.

Согласно предварительным выводам, смерть людей была вызвана чрезмерным потреблением алкоголя. Остаётся неизвестным, сколько времени бездыханные тела пролежали в квартире до того, как были найдены.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства этого дела.