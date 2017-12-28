Три президента и глава МИД РФ: Додон рассказал, кого ждут в Молдове в следующем году (ВИДЕО)

Отношения Молдовы и России могут либо стать хорошими, либо ухудшиться, и всё будет зависеть от действий, которые предпримут обе стороны.

Об этом в ходе телепередачи заявил президент Молдовы Игорь Додон. Говоря о том, чего можно ожидать от молдавских властей, он с тревогой отметил, что в парламентском большинстве ходят разговоры о необходимости выхода нашей страны из СНГ, и это самое худшее, что может случиться.

– Решение о выходе из СНГ парламент может принять без президента, так как нет необходимости ничего подписывать. Это будет серьезный удар по нашему экспорту и нашим мигрантам. Моя задача – сделать все возможное, чтобы этого не допустить, – сказал Додон.

Более того, по словам главы государства, на данный момент ведется активная работа по налаживанию сотрудничества между Молдовой и Россией не только на уровне президентов, но и на уровне правительств.

– Для этого я обратился с предложением о проведении в начале следующего года встречи на уровне руководства министерств иностранных дел. Возможно, в Молдову приедет сам Лавров (министр иностранных дел России, – прим. ред.), чтобы он встретился не только с президентом, но отдельно с премьером, спикером. Я знаю, что есть желание встретиться и с молдавской стороны. Кроме этого, я надеюсь, что также в начале года состоится встреча с сопредседателем межправкомиссии. Было бы хорошо, чтобы встретились и премьер-министры России и Молдовы, я не вижу в этом никакой проблемы, – отметил глава государства.

Рассказал он и о других визитах руководства других государств, уже запланированных на 2018 год. Так, Додон рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил намерение посетить Молдову в апреле.

– Он рассказал, что привезет с собой пару больших белорусских тракторов, чтобы мы вместе засеяли поле. Мы ждем в гости и Алиева (президент Азербайджана Ильхам Алиев, – прим. ред.), и Саргсяна (президент Армении Серж Саргсян, – прим. ред.). В этом году впервые за 26 лет независимости Молдовы ее президент посетил Армению с официальным визитом, и теперь ожидается ответный визит, – отметил глава молдавского государства.