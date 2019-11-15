Три пожара за ночь: в одной из столичных многоэтажек поджигатель держит в страхе всех жильцов (ФОТО)

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Три пожара за ночь случились на лестничной площадке жилого дома в Кишинёве. В результате сгорели детская коляска, ковёр и лесоматериалы. Одна из жительниц дома пожаловалась в социальной сети, что органы правопорядка не реагируют на происходящее. Тем временем люди, проживающие в доме, боятся, что следующей целью поджигателя станет чья-то квартира.

По словам женщины, описавшей проблему в социальной сети, вчера днём злоумышленник поджёг детскую коляску. Молодая мама завезла ее на свой этаж и оставила у двери. Сама вошла в квартиру, чтобы накормить ребёнка и уложить его спать. Спустя несколько минут кто-то поджёг коляску. Пожарных не пришлось вызывать, так как соседка самостоятельно потушила огонь.

– На место происшествия была вызвана полиция. Правоохранители только пожали плечами. Люди попросили защиты, но им намекнули, мол, кто они такие, чтобы охранять их, – написала жительница дома.

После этого, ближе к полуночи, кто-то снова устроил пожар, теперь уже на 2 этаже, на площадке запасного выхода. Злоумышленник поджёг ковёр и вещи, которые там сушились. И в этот раз жильцы вовремя заметили пожар и самостоятельно потушили его.

– Приехали полицейские. На этот раз даже не вошли в дом, чтобы посмотреть, где произошёл поджог. Сказали, что ничего не могут сделать и уехали, – пожаловалась женщина.

Она попросила, чтобы экипаж патрульных наблюдал за домом ночью, но полицейские только посмеялись над этим предложением, передаёт protv.md.

– Несколько мужчин, в том числе мой муж, сторожили подъезд. Они разошлись по домам поздней ночью, и спустя полчаса – снова пожар. Злоумышленник поджёг лесоматериалы на 4 этаже. К счастью, женщина, у квартиры которой это произошло, не спала в тот момент и почувствовала запах дыма. Ей удалось быстро ликвидировать возгорание, – написала автор поста.

Жильцы вновь вызвали полицию, которые в свою очередь передали дело участковому. Граждане обеспокоены этой ситуацией, но правоохранитель пока не даёт никаких утешительных прогнозов.

– Я так понимаю, что мы ждём до тех пор, пока злоумышленник не подожжёт весь подъезд, когда будут жертвы, и только тогда кто-то начнёт работать? Людям страшно жить в собственном доме, понимая, что даже полиция не может тебя защитить. А тот, кто так «играет» с нами, наблюдает за этим со стороны и насмехается. Кто знает, какие у него планы на будущее, – написала отчаявшаяся женщина.