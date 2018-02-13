Три поддельных румынских документа были изъяты на границе в Молдове (ФОТО)

Румынские документы являются самыми “популярными” в Молдове и чаще всего подвергаются фальсификации. Так, во время таможенного контроля молдавскими стражами границы были обнаружены и изъяты сразу три поддельных удостоверения.

На КПП Скулень проходил контроль 36-летний гражданин Молдовы. Он был за рулём автомобиля Mercedes 318 CDI и направлялся в Италию. После проверки всех документов выяснилось, что водительские права, выданные румынским властями, являются поддельными и произведены на имя 41-летнего гражданина, что не соответствует действительности. Нарушитель объяснил это тем, что документ не его, а он предаёт их другому человеку по просьбе неизвестного.

На этом же КПП 27-летний житель села Думбрэвица пытался пересечь границу на автомобиле Volkswagen Crafter по направлению в Германию. Но во время проверки транспортного средства сотрудники пограничной полиции обнаружили еще один документ, находившийся среди медикаментов в передней панели автомобиля. Как оказалось, удостоверение личности, выданное 32-летнему жителю Кишинёва, владельцу двойного гражданства, является поддельным. Мужчина объяснил, что не знает ничего о происхождении документа и его попросили передать его.

Третий инцидент произошёл на КПП Костешты-Стынкэ. Так, 23-летний гражданин Румынии пересекал границу на автомобиле марки Audi A6, зарегистрированного в соседней стране. Во время проверки документов оказалось, что технический паспорт транспортного средства, выданный румынскими властями, поддельный. А водитель объяснил, что автомобиль не его и о фальсифицированном документе он ничего не знает.

Во всех случаях документы были изъяты и направлены на дополнительную экспертизу. Полиция выясняет все обстоятельства происшествий, виновные понесут соответствующее наказание.